Putin ferma il gasdotto Yamal, l'Ue pronta al razionamento. Vola il prezzo del metano (Di venerdì 13 maggio 2022) La guerra del gas continua, infiammata da chiusure e controsanzioni russe, con un terzo delle forniture verso l?Europa a rischio nel momento più delicato per il riempimento degli... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 13 maggio 2022) La guerra del gas continua, infiammata da chiusure e controsanzioni russe, con un terzo delle forniture verso l?Europa a rischio nel momento più delicato per il riempimento degli...

Advertising

GiovaQuez : Di Cesare: 'Lei sta dicendo che gli ucraini devono contrattaccare, non sono un'esperta militare ma a me sembra fant… - Agenzia_Ansa : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso la ferma solidarietà del suo Paese verso la Russia in un messaggio in… - Antonio22024399 : Molinari ti informo che non ci sarà alcun negoziato e puoi informare Vespa e Zelensky.... Putin va avanti e si ferm… - alesi_enrico : @casa_casala Stiamo affondando insieme all'Ucraina se non si ferma Putin sa li pianti - GnesottoRoberto : RT @GiovaQuez: Di Cesare: 'Lei sta dicendo che gli ucraini devono contrattaccare, non sono un'esperta militare ma a me sembra fantascienza.… -