Putin chiude i rubinetti del gas. Mentre Bruxelles tergiversa Mosca vara le sanzioni. Gazprom dismette il gasdotto che serve la Polonia

(Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo lo stop del gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina arriva un’altra stretta. Lasmetterà di utilizzare unchiave per il transito del gas attraverso laha spiegato che interromperà l’invio di gas naturale attraverso la sezione polacca delYamal-Europa in risposta alleoccidentali imposte contro la Russia. Dopo lo stop del gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina arriva un’altra stretta Per lo stesso motivoha annunciato mercoledì seracontro 31 società energetiche di Paesi Ue, Usa e di Singapore. Tra queste c’è anche la Europol Gaz, l’azienda proprietaria della sezione polacca delYamal-Europa. E media finlandesi sostengono che ...

Guerra in Ucraina atto secondo. Il conflitto si allarga non solo nei confini, visto che le tensioni si sono spostate anche tra Russia e paesi Baltici, ma anche nelle modalità. Così ora Vladimir Putin porta l'affondo al cuore dell'Europa con la chiusura dei tubi. La prima alla quale ne possono seguire anche altre. Ieri Gazprom ha annunciato la cessazione dell'utilizzo del gasdotto Yamal - Europa che attraversa la Polonia. Dopo lo stop del gas russo verso l'Europa attraverso l'Ucraina arriva un'altra stretta. Gazprom dismetterà il gasdotto che attraversa la Polonia.