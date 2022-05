Puoi vestirti bene e salvare il Pianeta? (Di venerdì 13 maggio 2022) Il titolo del libro d'esordio di Alec Leach non usa mezzi termini: The World Is On Fire But We're Still Buying Shoes. La domanda al centro del libro è altrettanto diretta. Sappiamo che la moda fa male al Pianeta, quindi perché continuiamo a fare acquisti? Leach, un ex giornalista di moda diventato consulente per la sostenibilità, ha deciso di vedere se riusciva a trovare delle risposte. Il risultato è una meditazione profondamente curiosa e attuale sul consumismo contemporaneo, sulla cultura dell'hype e su come l'ossessione dell'industria della moda per lo streetwear abbia creato una frenetica serie di drop senza segni di rallentamento. Ma Leach, che ha trascorso quasi cinque anni presso la piattaforma sullo streetwear Highsnobiety, non è qui per puntare il dito contro nessuno. «Ci meritiamo tutti cose belle da indossare», mi dice dal suo ufficio a Berlino. Navigare ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Il titolo del libro d'esordio di Alec Leach non usa mezzi termini: The World Is On Fire But We're Still Buying Shoes. La domanda al centro del libro è altrettanto diretta. Sappiamo che la moda fa male al, quindi perché continuiamo a fare acquisti? Leach, un ex giornalista di moda diventato consulente per la sostenibilità, ha deciso di vedere se riusciva a trovare delle risposte. Il risultato è una meditazione profondamente curiosa e attuale sul consumismo contemporaneo, sulla cultura dell'hype e su come l'ossessione dell'industria della moda per lo streetwear abbia creato una frenetica serie di drop senza segni di rallentamento. Ma Leach, che ha trascorso quasi cinque anni presso la piattaforma sullo streetwear Highsnobiety, non è qui per puntare il dito contro nessuno. «Ci meritiamo tutti cose belle da indossare», mi dice dal suo ufficio a Berlino. Navigare ...

