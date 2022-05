Psr Campania | 1 | 32 mld di spesa al 31 marzo | avanzamento a quota 55 | 8%

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nel periodo 1° gennaio – 312022 lapubblica sostenuta nel Psrè stata di 39,3 milioni di euro mentre lacumulata, al 31, ha raggiunto 1,32 miliardi, di cui 802,1 milioni diFeasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). L’dellapubblica rispetto alla nuova dotazione finanziaria del Programma (comprensiva delle risorse del biennio di transizione 21-22) è stato pari al 55,85%. E’ quanto emerge dal report della Rete rurale nazionale sull’finanziario dellapubblica dei Programmi di sviluppo rurale (Psr) nel primo trimestre 2022. Nel primo trimestre dell’anno i Psr italiani hanno erogato, nel loro complesso, contributi pubblici per un ...

Advertising

regione campania - assessorato agricoltura

Il presupposto di metodo e di merito è una corretta ed attenta analisi su quello che sta succedendo in Regione, sugli effetti della programmazione in atto nonché sugli obiettivi che si ...Il presupposto di metodo e di merito è una corretta ed attenta analisi su quello che sta succedendo in Regione, sugli effetti della programmazione in atto nonché sugli obiettivi che si ... Bandi PSR Campania: proseguono gli incontri di presentazione Nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022 la spesa pubblica sostenuta nel Psr Campania è stata di 39,3 milioni di euro mentre la spesa cumulata, al 31 marzo, ha raggiunto 1,32 miliardi, di cui 802,1 mili ...In Commissione Politiche Agricole il 10 maggio scorso presentata la proposta della Sardegna: non si può ripartire il Fondo sui Psr senza tenere conto delle ricadute che ha sulla domanda unica. Sostegn ...