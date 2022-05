Prima telefonata tra Pentagono e ministero della Difesa russo dall’inizio della guerra, gli Usa chiedono il «cessate il fuoco» in Ucraina (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono ripresi i contatti diretti tra il Pentagono e il ministero della Difesa russo con una telefonata ai massimi vertici avvenuta oggi 13 maggio tra il segretario della Difesa americano Lloyd Austin e il ministro della Difesa del Cremlino Sergey Shoigu. Secondo quanto riferisce il Pentagono, Austin avrebbe chiesto un immediato cessate il fuoco in Ucraina, oltre a ribadire l’importanza di mantenere ancora aperti i canali di comunicazione tra Mosca e Washington. Leggi anche: Il Pentagono durissimo sul discorso di Putin: «Nazisti in Ucraina? Ridicolo: i russi ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono ripresi i contatti diretti tra ile ilcon unaai massimi vertici avvenuta oggi 13 maggio tra il segretarioamericano Lloyd Austin e il ministrodel Cremlino Sergey Shoigu. Secondo quanto riferisce il, Austin avrebbe chiesto un immediatoilin, oltre a ribadire l’importanza di mantenere ancora aperti i canali di comunicazione tra Mosca e Washington. Leggi anche: Ildurissimo sul discorso di Putin: «Nazisti in? Ridicolo: i russi ...

