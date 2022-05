Presunte spie russe e tv sotto sanzioni, chi sono i reporter nel mirino che hanno bucato le tv italiane (Di venerdì 13 maggio 2022) L’intelligence americana ha collaborato fornendo materiali per i colleghi italiani. Alcuni sospetti agenti di Mosca sono apparsi nei programmi Rai e La7. Gli analisti: l’ambasciata russa ha un ruolo di intermediazione Leggi su lastampa (Di venerdì 13 maggio 2022) L’intelligence americana ha collaborato fornendo materiali per i colleghi italiani. Alcuni sospetti agenti di Moscaapparsi nei programmi Rai e La7. Gli analisti: l’ambasciata russa ha un ruolo di intermediazione

Advertising

HoUscire : l'Europa vuole la guerra per procura, ricevuto l'ordine ognuno farà la sua parte. Chi entra nella NATO Chi confisca… - lperacchi2 : @Anna87True Segreto di stato pure sulle prove ke servono per processare le presunte spie russe in Italia???? Pensa un… - agoravoxitalia : Anteprima inchieste di #Report – le spie vere e le spie presunte, le morti di lavoro, gli attacchi ai sistemi infor… -