Presentato in anteprima 'In cammino', docufilm su esodo profughi ucraini verso l'Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - È stato Presentato in anteprima al The Space Cinema di Roma “In cammino”, il docufilm che racconta il viaggio dei profughi ucraini verso l'Italia. Lo spunto narrativo è offerto dai volontari della Ripartiamo Onlus, associazione senza scopo di lucro impegnata attivamente in missioni umanitarie in Ucraina e in Polonia, dove molte delle persone che fuggono dalla guerra trovano una prima accoglienza. La proiezione del docufilm “In cammino”, prodotto da View Point Strategy per la regia di Daniele Lo Presti, è stata anche l'occasione per riflettere sui temi della guerra e della solidarietà. "Il documentario nasce da esperienze vissute in prima persona che hanno toccato ognuno di noi – ha ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - È statoinal The Space Cinema di Roma “In”, ilche racconta il viaggio deil'. Lo spunto narrativo è offerto dai volontari della Ripartiamo Onlus, associazione senza scopo di lucro impegnata attivamente in missioni umanitarie in Ucraina e in Polonia, dove molte delle persone che fuggono dalla guerra trovano una prima accoglienza. La proiezione del“In”, prodotto da View Point Strategy per la regia di Daniele Lo Presti, è stata anche l'occasione per riflettere sui temi della guerra e della solidarietà. "Il documentario nasce da esperienze vissute in prima persona che hanno toccato ognuno di noi – ha ...

