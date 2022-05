Prenestino | prosegue campagna Questura per sicurezza anziani

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Nell’ambito dellacontro le truffe agli, ieri pomeriggio, gli agenti della Polizia di Stato del V Distretto, hanno incontrato un gruppo di persone presso il Centrodenominato ‘Associazione Culturale Lepetit’. Durante l’incontro, i poliziotti hanno illustrato le principali metodologie utilizzate dai malintenzionati ed i consigli su come prevenire ed affrontare i tentativi di truffa. Nella circostanza, sono state distribuite delle brochure informative informando i presenti che, in caso di necessità, è opportuno rivolgersi all’1 1 2, numero di emergenza unico europeo, per richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine. Analoghi incontri saranno programmati anche presso altri centridislocati nella zona di competenza. Così in un comunicato la ...