Premier League, duro scontro tra Arteta e Conte: le dichiarazioni!

Ieri sera si è giocato il match tra Tottenham e Arsenal, vinto per 3-0 dagli Spurs, e Arteta, parlando ai microfoni ufficiali del club, non ci è andato leggero. Immediata la risposta del tecnico ex Inter, Antonio Conte. Arteta parte difendendo i suoi giocatori: "Voglio solo dire che sono orgoglioso dei miei giocatori. Ovviamente non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma ora pensiamo alla partita di lunedì". Il tema poi si sposta sull'arbitraggio: "Chiedete all'arbitro se vuole venire a giudicare la partita. Lo posso fare ma ho due opzioni: mentirvi o essere sospeso. Ma dato che voglio esserci alla prossima contro il Newcastle, non dirò nulla. Abbiamo perso una partita che volevamo giocare fortemente.

