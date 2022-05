Preghiera del mattino del 13 Maggio 2022: “Donami il Tuo Spirito” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le #Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato del… - matteosalvinimi : #9maggio, una preghiera per ricordare le vittime del terrorismo, donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita… - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità - Enrica69395540 : RT @AnnaMDiGennaro: PREGHIERA Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente, che hai detto: Io sono la VIA, la VERITÀ e la VITA, guida i no… - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? -