Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo | 13 maggio

Advertising

Gundam042 : RT @anna11824: Oggi 13 maggio anniversario della Madonna di Fatima! Preghiamo perché la Madonna copra col suo Manto la nostra Italia e non… - RenzoCianchetti : RT @anna11824: Oggi 13 maggio anniversario della Madonna di Fatima! Preghiamo perché la Madonna copra col suo Manto la nostra Italia e non… - anna11824 : Oggi 13 maggio anniversario della Madonna di Fatima! Preghiamo perché la Madonna copra col suo Manto la nostra Ital… - Anna3006maria : @suorconsiglia @marcopiaiasj Domani preghiamo insieme la Madonna di Fatima ?? - Zamberlett : Mi piace ricordare in questo .momento che la Madonna a Fatima ha espresso la volontà che la Russia fo… -

La Luce di Maria

Ci sono momenti in cui non abbiamo alcun bisogno di parole, né delle nostre né di altri, eallora in silenzio. Questo silenzio perfetto è la preghiera ideale. Abbiamo poca ...delladel ...... cioè che il Signore stesso ascolta: ci ascolta quando lo, quando ci confidiamo con Lui, ... nella domenica in cui si recita la supplica alladi Pompei , Francesco ha chiesto di ... Preghiamo la Madonna nel mese a lei dedicato ogni giorno con un Santo | 1° maggio Maggio, coi suoi fiori più belli, nel contesto del periodo pasquale e della risurrezione, è il mese scelto dalla Chiesa per essere dedicato, nel calendario della forma Straordinaria del Rito Romano, a ...Tutto il mondo è col fiato sospeso e prega per lui. L’intervento in sala operatoria ... immettendovi un elemento di maggiore profondità. La mano della Madonna protegge Giovanni Paolo II Giovanni Paolo ...