Pozo | “Brahim Diaz crack già da bambino Mi disse che rivoleva il Milan”

Milan News

Brahim deve rialzarsi anche perché tutti credono ancora in lui. C’è un amico speciale che ha voluto mandargli un messaggio, si tratta del suo ex compagno di squadra Alejandro Pozo: “Ho giocato con ...Alejandro Pozo, terzino dell’Almeria in prestito dal Siviglia, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarziio.com anche di Brahim Diaz, suo compagno nelle nazionali giovanili spagnole. Pozo ha detto: ...