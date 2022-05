Poste Italiane assume nuovi portalettere per le sedi in Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) Titolo di studio: Diploma. Scadenza Presentazione Domanda: 25 maggio 2022 Poste Italiane, attiva da 160 anni, è la più grande infrastruttura d’Italia leader nel settore della corrispondenza e della logistica e nei servizi finanziari e assicurativi, offre nuove opportunità di lavoro per portalettere da destinare ai 13 mila uffici presenti in Italia. Il portalettere è sicuramente la figura più richiesta dalla società infatti essa si occupa dello smistamento e del recapito della posta sia a privati cittadini che a imprese, smistando la posta in arrivo dell’area di sua competenza, catalogandola e ordinandola secondo il proprio percorso di consegna. I candidati, che devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, saranno assunti con contratto a tempo ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 13 maggio 2022) Titolo di studio: Diploma. Scadenza Presentazione Domanda: 25 maggio 2022, attiva da 160 anni, è la più grande infrastruttura d’leader nel settore della corrispondenza e della logistica e nei servizi finanziari e assicurativi, offre nuove opportunità di lavoro perda destinare ai 13 mila uffici presenti in. Ilè sicuramente la figura più richiesta dalla società infatti essa si occupa dello smistamento e del recapito della posta sia a privati cittadini che a imprese, smistando la posta in arrivo dell’area di sua competenza, catalogandola e ordinandola secondo il proprio percorso di consegna. I candidati, che devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, saranno assunti con contratto a tempo ...

