Poste Italiane assume nuovi portalettere per le sedi in Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) Poste Italiane, attiva da 160 anni, è la più grande infrastruttura d’Italia leader nel settore della corrispondenza e della logistica e nei servizi finanziari e assicurativi, offre nuove opportunità di lavoro per portalettere da destinare ai 13 mila uffici presenti in Italia. Il portalettere è sicuramente la figura più richiesta dalla società infatti essa si occupa dello smistamento e del recapito della posta sia a privati cittadini che a imprese, smistando la posta in arrivo dell’area di sua competenza, catalogandola e ordinandola secondo il proprio percorso di consegna. I candidati, che devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, saranno assunti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022), attiva da 160 anni, è la più grande infrastruttura d’leader nel settore della corrispondenza e della logistica e nei servizi finanziari e assicurativi, offre nuove opportunità di lavoro perda destinare ai 13 mila uffici presenti in. Ilè sicuramente la figura più richiesta dalla società infatti essa si occupa dello smistamento e del recapito della posta sia a privati cittadini che a imprese, smistando la posta in arrivo dell’area di sua competenza, catalogandola e ordinandola secondo il proprio percorso di consegna. I candidati, che devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore, saranno assunti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini ...

SirDistruggere : Un amico mi ha inviato questo libro il primo dicembre, è arrivato ieri. Torino > Milano. Poste Italiane. - ZzuCicciu : RT @circuitolavoro: Poste Italiane: selezione aperta per portalettere in tutta Italia a maggio 2022 - - circuitolavoro : Poste Italiane: selezione aperta per portalettere in tutta Italia a maggio 2022 - - FitCislNuoro : RT @FitCisl: Sciopero nazionale #20maggio con presidio davanti alla sede di @PosteNews di tutti i lavoratori e le lavoratrici di Sda, azien… - NewSicilia : Nell’occasione, giorno 15 maggio, dalle ore 15 alle 20 sarà possibile timbrare con il bollo speciale #Newsicilia -