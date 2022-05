“Possibile rischio batteri”: richiamo del Ministero della Salute – le confezioni d’acqua interessate (Di venerdì 13 maggio 2022) Il Ministero della Salute ha ritirato un lotto dell’ acqua minerale in bottiglia “Clavdia” per Possibile presenza di batteri, come si legge sulla nota di richiamo del Ministero. Controllare, non ogni giorno, ma quasi, il sito del Ministero della Salute sulle ultime allerte alimentari o richiami di prodotti può diventare un’ottima abitudine per un maggior L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilha ritirato un lotto dell’ acqua minerale in bottiglia “Clavdia” perpresenza di, come si legge sulla nota didel. Controllare, non ogni giorno, ma quasi, il sito delsulle ultime allerte alimentari o richiami di prodotti può diventare un’ottima abitudine per un maggior L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

ErranteItaliano : @AvvocatoAtomico @barbierixy @giorgiogilestro Aspetta, raccontami bene cosa sta succedendo in paesi con un mercato… - MTuriddu : @ErranteItaliano @giorgiogilestro Burocrazia gigantesca tipica solo di questa industria (tipo riprogettare interi p… - cirubit : @AfroMazzoni @mattiamaestri46 La sfortuna non esiste, la casualità sì. Mai fatto un corso sulla sicurezza del lavor… - la_staxy : RT @rtl1025: ?? L'adesione della #Svezia alla #Nato ridurrebbe il rischio di un conflitto nell'Europa settentrionale: è quanto emerge dall'a… - EU_Possibile : RT @ComitatoPiero: Prima del 2020 un lavoratore su 8 era in povertà lavorativa. Nel 2019 l’11,8% dei lavoratori italiani era a rischio di p… -