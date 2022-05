“Possibile presenza di batteri”. Ritirata acqua minerale in bottiglia. Marca e lotto (Di venerdì 13 maggio 2022) Prodotto richiamato a scopo precauzionale dopo una nota del Ministero della Salute. Si tratta di due lotti di acqua Clavdia, l’acqua minerale effervescente naturale in bottiglie verdi. Sull’acqua in questione è stato chiesto il ritiro per la “Possibile presenza di Stphylococcus aureus”. La nota del ministero fa sapere che il prodotto richiamato in questione è venduto in bottiglie da 1,5 litri con il numero di lotto L21111 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 21/04/2023, e in bottigliette da 0,5 litri con il numero di lotto L21292 e il Tmc 21/04/2023. L’acqua minerale richiamata è stata prodotta dall’azienda Sorgenti Clavdia Srl nello stabilimento di via della Sorgente Claudia 5, ad Anguillara Sabazia, nella ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Prodotto richiamato a scopo precauzionale dopo una nota del Ministero della Salute. Si tratta di due lotti diClavdia, l’effervescente naturale in bottiglie verdi. Sull’in questione è stato chiesto il ritiro per la “di Stphylococcus aureus”. La nota del ministero fa sapere che il prodotto richiamato in questione è venduto in bottiglie da 1,5 litri con il numero diL21111 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 21/04/2023, e in bottigliette da 0,5 litri con il numero diL21292 e il Tmc 21/04/2023. L’richiamata è stata prodotta dall’azienda Sorgenti Clavdia Srl nello stabilimento di via della Sorgente Claudia 5, ad Anguillara Sabazia, nella ...

