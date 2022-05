Porto Rico | naufraga una barca di migranti | 11 morti

(Di venerdì 13 maggio 2022)ta al largo di, a circa 16 km dall’isola Desecheo. Lo ha riferito la Guardia costiera americana. In seguito all’incidente si registrano un totale di 11e 31 persone soccorse. È stato un aereo della polizia di frontiera ad avvistare il battello capovolto e gli occupanti in mare. I dettagli del naufragio al largo diUn’imzione si capovolge enei pressi delle costericane, dove purtroppo diversihanno perso la vita. Il sospetto da parte delle autorità è legato all’ipotesi diclandestini, scrive il New York Times. Sembrerebbe inoltre che le persone presenti sullafossero tutte prive ...

Advertising

kudablog : #Haiti: Immagini agghiaccianti di migranti haitiani in acqua dopo che la loro barca si è capovolta. Almeno 5 donne… - RadioBullets : ??Porto Rico: migranti in mare ????Pakistan: caldo fino a 50 gradi ????Libano: al voto domenica ????India: la situazione d… - laregione : Portorico, naufragio di una barca di migranti: almeno 11 morti - Ticinonline : Almeno 11 vittime nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Porto Rico - UnioneSarda : Battello naufraga al largo di #PortoRico, oltre 10 le vittime -

Un'imbarcazione si è capovolta a nord di un'isola disabitata vicino a. Le autorità hanno confermato la morte di 13 persone, mentre altre 31 sono state portate in salvo. L'incidente è avvenuto a circa 16 km dell'isola disabitata di Desecheo, in territorio ...WASHINGTON, 12 MAG Almeno 11 persone sono morte e 31 sono state soccorse dopo il naufragio al largo didi una imbarcazione che le autorità Usa sospettano trasportasse migranti clandestini. Lo scrive il New York Times. L'incidente è avvenuto a circa 16 km dell'isola Desecheo, in territorio ...Un’imbarcazione è naufragata al largo di Porto Rico, almeno 11 sono le vittime. Secondo le autorità americane a bordo si trovavano migranti clandestini. L’incidente è avvenuto a circa 16 chilometri ...Finora sono stati portate in salvo 31 persone dopo quel terribile incidente, un'imbarcazione di migranti si capovolge a Porto Rico: ci sono 11 morti ...