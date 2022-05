Portiere immobile e difensori fantozziani | i 3 gol dello scandalo subiti dal Figline nell’Eccellenza toscana Esposto del Livorno alla Procura Figc

(Di venerdì 13 maggio 2022) La barriera che si sfalda e ilsu una punizione apparentemente innocua. Un tentativo di dribbling dell’estremo difensore degno di una partitella sulla spiaggia. E ancora un pallone fatto rimbalzare innumerevoli volte poco fuori dall’area di rigore da tutta la difesa, esempio di ciò che non si deve fare che solitamente i calciatori imparano nella categoria Esordienti. Eppure è questa la dinamica delle tre reti subite al 90esimo, al 93esimo e al 94esimo dal, società dell’Eccellenza. La squadra fiorentina, che ha avuto un passato recente anche in serie C, ha così permesso agli avversari del Tau Calcio – società di Altopascio, in provincia di Lucca – di vincere proprio 5-1. Un atteggiamento antisportivo camuffato da amnesia generale – come si vede dalle immagini concesse ...

ParliamoDiNews : Bufera nel calcio italiano, finale di partita ridicolo: il portiere resta immobile e prende due gol #bufera #calcio… - infoitsport : Bufera nel calcio italiano, finale di partita ridicolo: il portiere resta immobile e prende due gol - massimobraglia2 : - iltirreno : ? CALCIO: LA PARTITA DELLA VERGOGNA - Gli aretini incassano tre reti nei minuti di recupero con dinamiche assurde.… - AndreaRighini5 : A due giornate dal termine i miei MVP della #SerieA 21/22 -Miglior Portiere: #Maignan -Miglior Difensore: #Skriniar… -

Un calcio di punizione, non troppo angolato, col portiere che nemmeno si tuffa. Poi uno pseudo dribbling dello stesso, facilmente intuito dall'avversario. E infine un presepe della difesa intera, che osserva l'attaccante mentre segna il più facile dei gol. Tutto testimoniato dalle immagini di NoiTV, Portiere immobile e difensori fantozziani: i 3 gol dello scandalo subiti dal Figline nell'Eccellenza