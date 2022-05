Porreca racconta la storia del Giro d' Italia a Napoli

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un almanacco dei sentimenti. Per chi ama il ciclismo e apprezza attraverso le due ruote leggere ladel nostro Paese, in questo caso die della Campania. Questo e tanto altro è 'Il...

Questo e tanto altro è 'Il Giro- la meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 115 arrivi in Campania'. Perché l'autore Gian Paoloè una penna sopraffina e un grande innamorato ...... il tutto intervallato da incursioni di Paolo Franceschini - il Comicista , un po' comico un po' ciclista, che accoglierà i reading tratti dal nuovissimo libro di Gianpaolo, "Il Giro"...Questo e tanto altro è “Il Giro racconta – la meravigliosa storia della Corsa Rosa e dei suoi 115 arrivi in Campania”. Perché l’autore Gian Paolo Porreca è una penna sopraffina e un grande innamorato ...Il giorno dopo partenza da Napoli per la capitale. “Successivamente – racconta Gian Paolo Porreca, past professor di Chirurgia vascolare all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ...