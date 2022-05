Ponte San Ruffillo: i lavori partiranno dopo la fine delle scuole per evitare il blocco della circolazione tra Bologna e Pianoro (Di venerdì 13 maggio 2022) I lavori di ripristino del parapetto del Ponte di San Ruffillo a Bologna, danneggiato a seguito di un grave incidente nel dicembre scorso, partiranno a inizio giugno dopo la fine delle scuole. E’ quanto emerso da un incontro svoltosi nei giorni scorsi tra i comuni di Bologna e Pianoro e Tper. Il professionista incaricato delle verifiche e delle indagini sul Ponte ha fatto una stima di circa 7 giorni di lavori, durante i quali però sarà necessaria la deviazione sulle strade limitrofe del traffico e di molti mezzi scolastici e autobus che provengono anche dalla montagna, creando importanti impedimenti alla circolazione ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 13 maggio 2022) Idi ripristino del parapetto deldi San, danneggiato a seguito di un grave incidente nel dicembre scorso,a inizio giugnola. E’ quanto emerso da un incontro svoltosi nei giorni scorsi tra i comuni die Tper. Il professionista incaricatoverifiche eindagini sulha fatto una stima di circa 7 giorni di, durante i quali però sarà necessaria la deviazione sulle strade limitrofe del traffico e di molti mezzi scolastici e autobus che provengono anche dalla montagna, creando importanti impedimenti alla...

