Pomezia, al via la stagione balneare 2022: a Torvaianica spiagge plastic e smoke free (Di venerdì 13 maggio 2022) Pomezia – Il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà ha appena firmato l’ordinanza balneare 2022 con cui si stabilisce l’avvio della stagione balneare il 14 maggio prossimo e fino al 31 ottobre 2022. Tutti i titolari di concessione demaniale marittima dovranno mettere in atto le precauzioni per rendere sicura la presenza degli utenti sull’arenile e all’interno della propria concessione, anche in relazione alla misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dove compatibile con norme ancora non superate. Clicca qui per leggere tutti i dettagli, i divieti e le regole dell’Ordinanza Dovranno essere messi a disposizione prodotti igienizzanti per gli utenti, riorganizzati gli spazi al fine di evitare assembramenti, con una distanza di almeno 1,5 m ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022)– Il Sindaco diAdriano Zuccalà ha appena firmato l’ordinanzacon cui si stabilisce l’avvio dellail 14 maggio prossimo e fino al 31 ottobre. Tutti i titolari di concessione demaniale marittima dovranno mettere in atto le precauzioni per rendere sicura la presenza degli utenti sull’arenile e all’interno della propria concessione, anche in relazione alla misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dove compatibile con norme ancora non superate. Clicca qui per leggere tutti i dettagli, i divieti e le regole dell’Ordinanza Dovranno essere messi a disposizione prodotti igienizzanti per gli utenti, riorganizzati gli spazi al fine di evitare assembramenti, con una distanza di almeno 1,5 m ...

