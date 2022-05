Pnrr | Draghi | ' procedere rapidamente per non perdere accesso a fondi' **

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "La struttura del Pnrr prevede che lo stanziamento di finanziamenti sia vincolato al rispetto delle scadenze, al raggiungimento di precisi obiettivi. Dobbiamocon l'agenda di riforme concordata con l'Unione Europea, per nonai finanziamenti e superare le fragilità strutturali che hanno rallentato la crescita dell'Italia e del Sud". Così il premier Marioal Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento.

Il Sannio Quotidiano

