Pnrr | Draghi | ' oltre metà fondi per infrastrutture destinati al Sud' **

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Oggi l'area mediterranea ha un livello di integrazione inferiore alle sue potenzialità. Circa il 90% del commercio nel Mediterraneo avviene tra Paesi dell'Unione Europea. Appena il 9% sono scambi tra l'Europa e la sponda Sud del Mediterraneo. Solo l'1% sono scambi tra paesi della sponda Sud. Per invertire la rotta, investiamo innanzitutto nelle". Così il premier Marioal Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento. "deidel Pnrr e del Fondo Complementare in progetti infrastrutturali sonoal Mezzogiorno. Stanziamo 1,5 miliardi per i porti al Sud, per renderli più efficienti, sostenibili, moderni. Potenziamo l'alta velocità e miglioriamo il collegamento del sistema portuale al resto della rete, per facilitare il ...