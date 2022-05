Pnrr | Arleo Competere eu | ' ha ragione Draghi | sarà opportunità Sud senza blocco burocrazia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag. (Labitalia) - "Hail presidente. Ilpotrà e dovrà essere la grandeper il Sud a patto che lanon blocchi tutto." A dirlo all'Adnkronos/Labitalia Giuseppe, coordinatore dell'Osservatorio Next Generation di.eu, think tank europeo impegnato a promuovere politiche che favoriscano la transizione verso filiere resilienti e sostenibili e autore della "Guida agli incentivi per le imprese” de Il Sole 24 Ore uscita . "La grande disponibilità di fondi - spiega - per il finanziamento delle attività in ogni settore e territorio rappresenta un'occasione irripetibile per le imprese. La gestione di questa grande disponibilità dovrà essere improntata all'efficacia delle procedure attuative, sia in fase di ...