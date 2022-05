Playoff SerieC | regolamento final four | Palermo | ritorno sempre al Barbera se…

Advertising

GiovaAlbanese : ????? La #Juventus #Under23 espugna per uno a zero il campo del Renate (grazie a una rete di Cosimo #DaGraca) e acce… - ElevenSportsIT : #BALDINI SCARICA LA TENSIONE A MODO SUO ?? Intervistato a fine partita, il tecnico del @Palermofficial si lascia and… - GiovaAlbanese : La #Juventus #Under23 affronterà il #Padova nel prossimo turno dei playoff nazionali di #SerieC: sfida casalinga ma… - ClaraPorta4 : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus #Under23 affronterà il #Padova nel prossimo turno dei playoff nazionali di #SerieC: sfida casalinga martedì… - spaziocalcio : #SerieC, il sorteggio dei play-off -

Calcio 2021 - 2022 Serie C Girone C Squadra Palermo E' la Virtus Entella il prossimo ostacolo che il Palermo deve superare nel percorso che porta alla B. Il sorteggio del secondo turno deiha infatti accoppiato i rosanero al club di Chiavari, quarta forza della stagione regolare del girone B di Serie C. Le due squadre tornano così ad affrontarsi a 3 anni dall'ultima volta, ...ore 20:30 Serie CAndata: Palermo vs Triestina [and. 2 - 1] (diretta) [MATCH OF THE WEEK] Telecronaca: Marco Capone e Salvatore Aronica Interviste: Attilio Scuderi . Bordocampo: Stefano ...