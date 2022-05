Playoff Serie C, Reggiana di Diana: regia Cigarini, Zamparo e Lanini bomber per la B (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo posto in campionato, e sogno Serie B che passa ancora dai Playoff. La scheda della Reggiana di Diana che entra in gioco al 2 turno Leggi su mediagol (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo posto in campionato, e sognoB che passa ancora dai. La scheda delladiche entra in gioco al 2 turno

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Playoff Serie C, Reggiana di Diana: regia Cigarini, Zamparo e Lanini bomber per la B - Mediagol : Playoff Serie C, Reggiana di Diana: regia Cigarini, Zamparo e Lanini bomber per la B - infoitsport : Playoff Serie C, si entra nel vivo: impresa Juve U23, show a Palermo con 30mila tifosi sugli spalti. Il tabellone - infoitsport : Juventus U23, playoff Serie C: avversaria e date del secondo turno - serieB123 : SerieB Il Monza perde i pezzi: stagione finita -