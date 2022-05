Playoff NBA 2022, i risultati della notte (13 maggio): Miami chiude i conti con Philadelphia, Dallas e Phoenix si giocheranno tutto in gara-7 (Di venerdì 13 maggio 2022) continuano i Playoff dell’NBA 2022. Nella notte si sono disputate due partite valevoli per le gare-6 delle semifinali di Conference e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire i risultati e i migliori realizzatori di giornata. Nella prima partita della notte arriva il successo di Miami che si qualifica dunque alla finale della Eastern Conference. I ragazzi di Erik Spoelstra gestiscono con grande autorità la trasferta sul campo di Philadelphia e chiudono con il risultato di 99-90. A fine match i migliori in casa Heat sono Jimmy Butler (32 punti e 8 rimbalzi) e Max Strus (20 punti e 11 rimbalzi), mentre per i 76ers sono ininfluenti i 20 punti a testa di Joel Embiid (che mette a referto anche 12 rimbalzi) e ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022)nuano idell’NBA. Nellasi sono disputate due partite valevoli per le gare-6 delle semifinali di Conference e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire ie i migliori realizzatori di giornata. Nella prima partitaarriva il successo diche si qualifica dunque alla finaleEastern Conference. I ragazzi di Erik Spoelstra gestiscono con grande autorità la trasferta sul campo die chiudono con il risultato di 99-90. A fine match i migliori in casa Heat sono Jimmy Butler (32 punti e 8 rimbalzi) e Max Strus (20 punti e 11 rimbalzi), mentre per i 76ers sono ininfluenti i 20 punti a testa di Joel Embiid (che mette a referto anche 12 rimbalzi) e ...

