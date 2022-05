Pirata della strada sperona l' auto dei genitori di Stefano Cucchi | ricoverati in ospedale Ilaria | ' Chi ha visto qualcosa | parli'

(Di venerdì 13 maggio 2022) Idisono rimasti feriti in un incidentele causato da un'che poi ha fatto perdere le proprie tracce . È quanto racconta la figliain un post su Facebook ...

Advertising

repubblica : Pirata della strada investe i genitori di Stefano Cucchi e poi scappa: La sorella Ilaria: 'Aiutateci a trovarlo' [d… - Corriere : L’auto travolta da un pirata della strada: in ospedale i genitori di Stefano e Ilaria Cucchi - franzmanno : Pirata della strada travolge l'auto dei genitori di Stefano Cucchi e poi scappa. La sorella Ilaria: 'Aiutateci a tr… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Pirata della strada sperona l'auto dei genitori di Stefano Cucchi: ricoverati in ospedale. Ilaria: «Chi ha visto qualcosa, par… - infoitinterno : Pirata della strada travolge l'auto dei genitori di Stefano Cucchi e poi scappa. La sorella Ilaria: 'Aiutateci a tr… -

I genitori di Stefano Cucchi sono rimasti feriti in un incidente stradale causato da un'auto che poi ha fatto perdere le proprie tracce . È quanto racconta la figlia Ilaria in un post su Facebook ...'Un grosso veicoloquesta mattina ha urtato quest'auto, mentre percorreva l'autostrada Roma -...e cercando di capire se le telecamere autostradali abbiamo immortalato il passaggiomacchina ...«Un grosso veicolo pirata questa mattina ha urtato l’auto con a bordo i miei genitori mentre percorreva l’autostrada Roma-Civitavecchia all’altezza Monte Romano, mandandola in testa coda – scrive ...Pirata della strada travolge l'auto dei genitori di Stefano Cucchi e poi scappa. La sorella Ilaria: 'Aiutateci a trovarlo' di Clemente Pistilli. L'auto dei genitori di Ilaria Cucchi dopo l'incidente.