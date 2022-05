Piovella Soi | “Serve aggiornamento dell’assistenza oculistica”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Bisogna agire e soprattutto vigilare che le indicazioni siano a disposizione delle persone, per questo dobbiamo informare e aggiornare su quello che oggi l’è in grado di fare per salvaguardare la loro vista”. Nella cura della maculopatia, una malattia della retina, “l’impegno della Società oftalmologica italiana (Soi) è stato decisivo, ma dobbiamo guardare ai numeri: più del 50% delle persone con questa patologia non ha accesso alle cure che ha diritto di avere”. Così Matteo, presidente della Soi, anticipando i temi del 19esimo congresso nazionale dell’associazione scientifica, previsto dal 18-21 maggio a Roma. “L’– aggiunge– è considerata un’assistenza di tipo elettivo, non prioritario. Questo ha ridotto del 50% interventi e visite nel 100% della popolazione”, ...