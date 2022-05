Pierpaolo Pretelli | rieccolo! Stasera il gran ritorno

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 13 maggio 2022)annuncia sui social ilsul piccolo schermo: ecco dove seguirlo questa serafarà nuovamente capolinea in televisione per la gioia di tutti i suoi fan. Il fidanzato di Giulia Salemi sarà ancora una volta tra i concorrenti di Name That Tune, programma musicale di TV8 condotto dalla coppia Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal. Intervenuto sul proprio profilo Instagram il modello ed ex concorrente del GF Vip ha postato una storia in compagnia di Riki, artista lanciato dal talent Amici di Maria De Filippi. Ormai i due fanno coppia fissa non solo nel format ma anche sui social e proprio in questi minutiha ricordato l’appuntamento ai follower e ai telespettatori: “A”. LEGGI ANCHE: ...