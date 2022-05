Pier Paolo Spollon | volto di Che Dio ci Aiuti | “La situazione è gravissima” | L’accorato appello

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 13 maggio 2022)ha a che fare con un momento molto delicato e particolare. Il suo è unche ha scontutti Undove viene dipinto il quadro devastante in cui riversa il mondo dello spettacolo. Un post con il qualecerca giustizia per tutti coloro che si trovano in grandissima difficoltà. Ecco cosa ha comunicato l’attore con il suo grido di allarme.ha raggiunto maggiormente la notorietà da quando ha preso parte al cast della serie Che Dio ci. Proprio perché è divenuto un personaggio molto seguito nel mondo dello spettacolo, ha provato ad utilizzare la sua popolarità mediatica in modo ...