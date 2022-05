Peste suina a Roma, sei casi positivi confermati. Il sottosegretario alla Salute Costa: “Dobbiamo ridurre i cinghiali” (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono i sei casi positivi tutti nella stessa area di Peste suina africana. Il dato è riferito dall’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Ieri c’è stato un sopralluogo nell’area dell’Insugherata di Roma da parte del gruppo operativo nazionale degli esperti per la Peste suina africa nei selvatici. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha spiegato “che verrà emanata un’ordinanza che stabilirà confini e regole: Dobbiamo mettere in atto iniziative per contenere la Peste suina ed evitare che venga messo a rischio un comparto importante per il nostro Paese come quello suinicolo che fattura circa 7 miliardi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Sono i seitutti nella stessa area diafricana. Il dato è riferito dall’assessoresanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Ieri c’è stato un sopralluogo nell’area dell’Insugherata dida parte del gruppo operativo nazionale degli esperti per laafrica nei selvatici. Il, Andrea, ha spiegato “che verrà emanata un’ordinanza che stabilirà confini e regole:mettere in atto iniziative per contenere laed evitare che venga messo a rischio un comparto importante per il nostro Paese come quello suinicolo che fattura circa 7 miliardi di ...

