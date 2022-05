(Di venerdì 13 maggio 2022) Le parole del dirigente sportivo sul Milan e la volata scudetto: «Erano probabilmente la terza squadra nelle valutazioni ad inizio stagione» Il dirigente sportivo Giorgioha parlato su TMW Radio della stagione dei rossoneri. Di seguito le sue parole. «Se non dovessero vincere sarebbe per un punto, hanno giàun’impresa strepitosa. Erano probabilmente la terza squadra nelle valutazioni ad inizio stagione.haunsule Maldini si è dimostrato, oltre che simbolo e icona, un dirigente provveduto grazie anche all’aiuto di Massara, uno che non vuole fare il personaggio ed è di una competenza assoluta. Vorranno far crescere tassello su tassello la squadra, ma dovranno consolidare alcune situazioni e respingere offerte ...

Advertising

CalcioNews24 : Perinetti: «Pioli ha fatto un lavoro straordinario sul campo e Maldini…» -

Milan News

Il campionato italiano è attraente, ma non dal punto di vista economico per cui non è sempre così semplice. Abbiamo visto però che il Milan perde Donnarumma ma trova il sostituto degno per cui non sem ...Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it rispondendo anche ad una domanda relativa alla vittoria dello Scudetto per il Milan: ...