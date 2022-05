Perché tutti copiano Jennifer Lopez? (Di venerdì 13 maggio 2022) Il fattore JLo, da quando la star ha superato i 50 anni, è ancora più forte, molte donne vorrebbero essere come lei, incluse le star. Abbiamo cercato di analizzare i motivi del suo successo come icona beauty Leggi su vanityfair (Di venerdì 13 maggio 2022) Il fattore JLo, da quando la star ha superato i 50 anni, è ancora più forte, molte donne vorrebbero essere come lei, incluse le star. Abbiamo cercato di analizzare i motivi del suo successo come icona beauty

Advertising

AntoVitiello : #Gazidis: “Stiamo pensando tutti a questa grande partita. Grazie ai tifosi perché domenica a #SanSiro raggiungeremo… - borghi_claudio : @Supergigantero7 @radiolibertanet No. Non concordiamo. Molto semplicemente nel 2020 non c'era mass testing e tutti… - ilfoglio_it : Una democrazia ritenuta tale si evince dall'impegno collettivo di ognuno per salvaguardare la propria nazione. Perc… - medea553 : @infastiditowho @johnwxsherlock Tra i cantanti comunque nn sarebbe nessun torto se vincesse uno tra Sissi,Alex e Lu… - aalexsmile : RT @passanotreni: Tra due giorni finirà tutto ma io vi lascio una mini compilation di trash degli amiciani ?? #amici21 (Ho cercato di mett… -