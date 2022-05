Perché bisogna essere atlantisti e pacifisti. L’opinione di Pietroni (Di venerdì 13 maggio 2022) Gli Usa hanno fino ad oggi dettato la linea occidentale rispetto al conflitto in Ucraina, alla quale l’Europa si è conformata: rispondere alla domanda di aiuti del Governo di Kiev, recuperare l’integrità territoriale del Paese invaso, difendere i valori della democrazia, tutelare la libera volontà di una nazione sovrana, perseguire la pace attraverso il rafforzamento militare e politico del governo ucraino. Strumenti di tali obiettivi sono stati l’invio di armi, l’adozione di sanzioni, la concessione di finanziamenti, l’emarginazione politica della Russia e l’inclusione occidentale dell’Ucraina. La strategia occidentale si è conformata all’idea che l’invasione di un Paese democratico e sovrano non sia tollerabile e imponga una fattiva reazione politica e militare, in prospettiva di una pace basata sulla legalità internazionale e non sulla violenza. Tale idea, di fronte all’inefficacia ... Leggi su formiche (Di venerdì 13 maggio 2022) Gli Usa hanno fino ad oggi dettato la linea occidentale rispetto al conflitto in Ucraina, alla quale l’Europa si è conformata: rispondere alla domanda di aiuti del Governo di Kiev, recuperare l’integrità territoriale del Paese invaso, difendere i valori della democrazia, tutelare la libera volontà di una nazione sovrana, perseguire la pace attraverso il rafforzamento militare e politico del governo ucraino. Strumenti di tali obiettivi sono stati l’invio di armi, l’adozione di sanzioni, la concessione di finanziamenti, l’emarginazione politica della Russia e l’inclusione occidentale dell’Ucraina. La strategia occidentale si è conformata all’idea che l’invasione di un Paese democratico e sovrano non sia tollerabile e imponga una fattiva reazione politica e militare, in prospettiva di una pace basata sulla legalità internazionale e non sulla violenza. Tale idea, di fronte all’inefficacia ...

