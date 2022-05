Per rubarle il cellulare le rompono la mandibola: 3 minori arrestati (Di venerdì 13 maggio 2022) Tre sedicenni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina e lesioni aggravate. In almeno due occasioni hanno aggredito dei giovani picchiandoli a sangue usando anche dei caschi per colpirli Leggi su ilgiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) Tre sedicenni sono statidai carabinieri con l'accusa di rapina e lesioni aggravate. In almeno due occasioni hanno aggredito dei giovani picchiandoli a sangue usando anche dei caschi per colpirli

Advertising

TamB29 : @totallyfictive Ho capito la causa dell'omicidio: lui è nudo con solo l'accappatoio quindi fa fuori la modella per rubarle le mutande - ilgiornalelocal : Prese a calci un'anziana per rubarle la borsa: arrestato - DFianoli : @Nicolametrano Maestro posso rubarle la foto e utilizzarla per descrivere i miei stati d'animo? Ha presente quei tweet 'oggi così'? - hopfrog73 : @PrincipinoLuigi @ClaMarchisio8 non fan bene gli altri a rubarle?? noi gli facciamo i complimenti, gli altri ci dan… - 94Chiaretta : @Frengkent Mi spiace per voi ma tenteranno di rubarle tutte fino alla fine ste merde -