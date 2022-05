Pentathlon moderno | a Roma e Montelibretti il campionato italiano open junior

Advertising

Federpentathlon : Francesca Tognetti centra la finale nella terza tappa della World Cup di Pentathlon Moderno, ad Albena. #fipm… - sportface2016 : #Pentathlonmoderno, World Cup #Albena 2022: Stefano #Frezza, Gianluca #Micozzi e Alessandro #Colasanti accedono in… - Federpentathlon : Ecco gli azzurri impegnati oggi nelle qualificazioni maschili ad Albena, nel corso della terza tappa della World Cu… - sportface2016 : #Pentathlon moderno, #Rinaudo, #Mercuri le #Tognetti in semifinale ad Albena - Federpentathlon : Tutto pronto ad Albena per il via della terza tappa della World Cup 2022 di Pentathlon Moderno. Domani le qualifica… -

la Repubblica

Francesca Tognetti approda in finale nella terza tappa della World Cup 2022 diin corso di svolgimento ad Albena, in Bulgaria . L'atleta azzurra, alla prima uscita in questa stagione in Coppa del mondo, ha chiuso la semifinale B con 1056 punti in nona ...... mantenendo attiva una struttura e attiva che permette di praticare più discipline, dal nuoto al tiro con l'arco, dalal baseball passando per gli scacchi e le bocce. Tutte ... Pentathlon moderno, per restare sport olimpico deve sacrificare l'equitazione. Buona Italia in Coppa del mondo Il pentathlon moderno torna con un importante appuntamento nazionale: nel weekend si svolgerà, infatti, il campionato italiano “Open” Junior. La manifestazione è in programma domani, sabato 14, e ...Francesca Tognetti approda in finale nella terza tappa della World Cup 2022 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Albena, in Bulgaria. L’atleta azzurra, alla prima uscita in questa stagione ...