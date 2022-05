Peggiora la crisi alimentare | piano della Fao per limitare l’impatto della guerra sui paesi poveri Yellen | “Terribilmente preoccupata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 maggio 2022) Il direttoreFao (l’organizzazione delle Nazioni Uniti che si occupa di alimentazione) Qu Dongyu ha presentato oggi unin 3 punti per affrontare ladelle forniture di cereali innescata dallain Ucraina. Il, esposto in occasione del G7 Agricoltura in corso a Stoccarda, prevede di mantenere la produzione di cibo, sostenendo i raccolti dei cereali e delle altre colture; di sostenere filiere agroalimentari e mercati, coinvolgendo il governo e il settore privato per fornire servizi a piccoli proprietari produttori attraverso partnership pubblico-privato; e di coordinare la sicurezza. “Dobbiamo identificare attivamente i modi per colmare le potenziali future lacune nei mercati globali, lavorando insieme per promuovere, ove ...