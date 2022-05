Pechino Express | vincono Victoria Cabello e Paride Vitale | Costantino Della Gherardesca in lacrime!

Advertising

fraversion : ma chi se ne frega di Achille Lauro fuori da #Eurovision quando abbiamo una Victoria Cabello trionfatrice di Pechin… - IlContiAndrea : Brava #VictoriaCabello ti sei stra meritata la vittoria a #PechinoExpress, qui l’intervista CHE PORTA BENE ??… - Corriere : «Pechino Express», vincono il reality Victoria Cabello e Paride Vitale - IsaeChia : #PechinoExpress, Victoria Cabello e Paride Vitale vincono la nona edizione! Ecco il podio completo - andreastoolbox : Pechino Express 2022: ecco chi ha vinto l'ultima edizione -

Non a caso, Manozzi e Lauro hanno partecipato insieme anel 2017 e anche a Celebrity Hunted 2. L'esibizione di Boss Doms al 69esimo Festival di Sanremo Come mai Boss Doms si è ...2022, ecco i vincitori. L'annuncio che incorona la coppia trionfatrice. Immagini concesse da Sky;è sempre disponibile on demand.Dopo una finale faticosa ed emozionante a trionfare in questa edizione di Pechino Express è stata la coppia de I Pazzeschi, formata da Victoria Cabello e Paride Vitale. I due migliori amici, che nel c ...I Pazzeschi hanno vinto la nona edizione di «Pechino Express», la prima targata Sky, superando in volata sia Mamma e Figlia (seconde) che gli Sciacalli (terzi). La prova ha anticipato il primo ...