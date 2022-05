Pechino Express | ‘Mamma e Figlia’ | “Vinto la nostra sfida personale”

(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – “Hannoi ‘Pazzeschi’ la gara, ma noi comeabbiamolae il nostro rapporto è cresciuto, siamo diventate più complici. Credo che tutte le mamme mi potrebbero capire. Avevamo un rapporto bello ma era a rischio lo stesso, perché non siamo mai state sotto questa continua pressione e stress. Ci sono momenti estremi e non hai filtri.ti fa una ‘lastra’ di chi sei veramente”. Natasha Stefanenko commenta così all’Adnkronos, la trasmissione2022 giunta al termine ieri sera con la puntata conclusiva su Sky, dove ha concluso la gara, insieme alla figlia Sasha Sabbioni, al secondo posto. La coppia, denominata’e ...

fraversion : ma chi se ne frega di Achille Lauro fuori da #Eurovision quando abbiamo una Victoria Cabello trionfatrice di Pechin… - IlContiAndrea : Brava #VictoriaCabello ti sei stra meritata la vittoria a #PechinoExpress, qui l’intervista CHE PORTA BENE ??… - Corriere : «Pechino Express», vincono il reality Victoria Cabello e Paride Vitale - AttentionDayJow : RT @helenaprestes: Che forza!!! Nikita Pelizon e Helena Prestes su Pechino Express: 'Partire insieme? Poteva essere un disastro, invece è a… - HelenaForever13 : RT @helenaprestes: Che forza!!! Nikita Pelizon e Helena Prestes su Pechino Express: 'Partire insieme? Poteva essere un disastro, invece è a… -

I Pazzeschi: chi sono i vincitori di Pechino Express 2022 Victoria Cabello e Paride Vitale. Pechino Express è un reality show italiano in onda dal 2012 al 2020 su Rai 2 e dal 2022 su Sky Uno e in streaming su Now, adattamento del format. Victoria Cabello e Paride Vitale racconteranno la loro esperienza di coppia nell'ultima stagione di "Pechino Express". Seconda parte tutta dedicata all'Eurovision Song Contest, evento tv della.