Pechino Express | i finalisti raccontano il viaggio sulla “Rotta dei Sultani”

(Di venerdì 13 maggio 2022) Si è appena conclusa la nona edizione die ad avere la meglio posizionandosi al primo posto in finale sono la coppia de I Pazzeschi composta da Victoria Cabello e Paride Vitale. Sfiorano la vittoria arrivando seconde, invece, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, componenti del duo Mamma e Figlia. Il lungodurato 7000 chilometri e che ha visto gareggiare i concorrenti in Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi si conclude come ultima tappa a Dubai, capitale del lusso. La proclamazione della coppia vincitrice è avvenuta, appunto, sul Roof dell’Emirates Grand Hotel. I conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, però, hanno lasciato svolgere questo importante compito a quattro persone uno per ogni paese visitato. La puntata conclusiva del realityshowprodotto da Sky Original e realizzato da ...