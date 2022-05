“Pechino Express” | i finalisti raccontano come hanno vissuto l’esperienza del viaggio

(Di venerdì 13 maggio 2022) Si è appena conclusa la nona edizione die ad avere la meglio posizionandosi al primo posto in finale sono la coppia de I Pazzeschi composta da Victoria Cabello e Paride Vitale. Sfiorano la vittoria arrivando seconde, invece, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, componenti del duo Mamma e Figlia. Il lungodurato 7000 chilometri e che ha visto gareggiare i concorrenti in Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi si concludeultima tappa a Dubai, capitale del lusso. La proclamazione della coppia vincitrice è avvenuta, appunto, sul Roof dell’Emirates Grand Hotel. I conduttori Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, però,lasciato svolgere questo importante compito a quattro persone in rappresentanza dei Paesi visitati. La puntata conclusiva del reality show ...

Victoria Cabello e Paride Vitale hanno conquistato la vittoria a Dubai dopo un percorso lungo, tortuoso, emozionante e intenso a. Conclusa l'avventura nel reality show prodotto da Sky Original realizzato da Banijay Italia, la coppia de I Pazzeschi si racconta nella conferenza stampa , insieme alle seconde ...Dopo la vittoria a Pechino Express, I Pazzeschi si raccontano nella conferenza stampa. Ecco cosa hanno svelato Victoria Cabello e Paride Vitale."Il fattore c. è l'unica cosa che fa la differenza. Un passaggio o un'indicazione sbagliata possono determinare le sorti del viaggio. Sono una discreta rompiballe". Parola di Victoria Cabello che ...