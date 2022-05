Pechino Express | ecco quale coppia ha vinto | cosa è successo in finale

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ladiha decretato lavincitrice di questa edizione “I Pazzeschi” Victoria Cabello e Paride Vitale, che hanno battuto per un pelo “Mamma e Figlia”, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, seconde classificate. “Gli Sciacalli” Aurora Leone e Fru, terzi, hanno dovuto lasciare la gara dopo la prova di metà tappa, a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Non hanno tradito le aspettative e neppure il loro nome. I Pazzeschi hanno vinto la nona edizione di "", la prima targata Sky , superando in volata sia Mamma e Figlia (seconde) che gli Sciacalli (terzi). Victoria Cabello e Paride Vitale sono stati, infatti, i primi ad arrivare al Roof ...... Victoria e Paride arrivano lì dove pochi avrebbero creduto, conquistando la medaglia d oro di2022 , un programma che, mai come quest anno, è riuscito a fiondare gli spettatori in un ...Chi ha vinto Pechino Express 2022 La nona edizione di Pechino Express 2022, sottotitolata La rotta dei sultani, si è conclusa ieri su Sky Uno. La trasmissione condotta da Costantino Della Gherardesca ...La finale di Pechino Express (la trasmissione sempre disponibile on demand) ha proclamato la coppia vincitrice di questa edizione: a trionfare sono stati “I Pazzeschi” Victoria Cabello e ...