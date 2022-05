Patto per Napoli, Battaglia: “Città non si arrende al male” (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La citta di Napoli “è resiliente e non si arrende al male”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, intervenendo nel carcere di Nisida, a Napoli, per la sottoscrizione del Patto educativo per i giovani con i ministri Luciana Lamorgese e Patrizio Bianchi. “Questo Patto è l’occasione per custodire l’infanzia rubata”, ha aggiunto sostenendo che ai ragazzi bisogna dire “che c’è sempre qualcuno in grado di accompagnarli”. Insomma “per scrivere insieme una nuova pagina di storia” bisogna anche superare gli individualismi: “il Patto appartiene a tutti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La citta di“è resiliente e non sial”. Lo ha detto l’arcivescovo di, Domenico, intervenendo nel carcere di Nisida, a, per la sottoscrizione deleducativo per i giovani con i ministri Luciana Lamorgese e Patrizio Bianchi. “Questoè l’occasione per custodire l’infanzia rubata”, ha aggiunto sostenendo che ai ragazzi bisogna dire “che c’è sempre qualcuno in grado di accompagnarli”. Insomma “per scrivere insieme una nuova pagina di storia” bisogna anche superare gli individualismi: “ilappartiene a tutti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

