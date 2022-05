Parkinson | al Gemelli il primo intervento di stimolazione cerebrale profonda effettuato in Italia

Advertising

marghiadnsal : Intervento di stimolazione cerebrale profonda hi-tech a Roma contro i sintomi del morbo di #Parkinson su un pazient… - L_Argomento : Parkinson, al Gemelli innovativa tecnica di neurostimolazione profonda - ZerounoTv : Parkinson, al Gemelli innovativa tecnica di neurostimolazione profonda - ZenatiDavide : Parkinson, straordinario traguardo in Italia – Primo trapianto di pacemaker al cervello: Un nuovo traguardo nel t… - tecnomedics : Effettuato al Gemelli intervento di Deep Brain Stimulation per il Parkinson con le tecnologie più avanzate -

Policlinico Gemelli

...validata (il primo impianto di questo tipo effettuato al, che fu anche uno dei primi in Italia, risale al 1996), che trova indicazione nei disturbi del movimento come malattia di, ...ROMA " Un nuovo traguardo nel trattamento chirurgico delè stato raggiunto presso la Fondazione Policlinico Universitario AgostinoIRCCS. Per la prima volta in Italia, il dottor Tommaso Tufo, neurochirurgo del Policlinico, ha ... Terapia chirurgica del Parkinson, al Gemelli utilizzate le tecnologie più avanzate a disposizione - Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS Al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma è stato effettuato per la prima volta in Italia l’impianto di Percept PC con elettrodi direzionali, il neurostimolatore per ...Novità nel trattamento dei sintomi del Parkinson. Al Policlinico Gemelli di Roma è stato effettuato su un paziente di 52 anni un intervento di stimolazione cerebrale profonda con tutte le tecnologie ...