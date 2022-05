Papa nel nord del Canada dal 24 al 30 luglio: scuese a autoctoni (Di venerdì 13 maggio 2022) Papa Francesco si recherà in Canada dal 24 al 30 luglio "accogliendo l'invito delle autorità civili, ecclesiastiche e delle comunità indigene": lo ha annunciato il direttore della sala stampa vaticana,... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022)Francesco si recherà indal 24 al 30"accogliendo l'invito delle autorità civili, ecclesiastiche e delle comunità indigene": lo ha annunciato il direttore della sala stampa vaticana,...

Advertising

carlosibilia : È previsto nel primo pomeriggio presso l'aeroporto di Trapani-Birgi l'arrivo di 63 minori provenienti dagli orfanot… - vaticannews_it : #Vaticano Venti minuti in diretta centrati sulla #guerra in #Ucraina, i riflessi internazionali ed ecumenici nella… - gippu1 : Ora che #Haaland al Manchester City è ufficiale, sfatiamo uno dei miti più solidi della storia del recente calcio i… - paolaoohpaola : @Cabbot_ oddio stupendooooooo lo userò anche nel curriculum (col marchio registrato ™? by papà di cabbot) - CattedraleRC : RT @UnivSantaCroce: “Maria, Vergine di Fatima, custodisci la nostra vita fra le tue braccia, guida tutti noi nel cammino della santità”. Pa… -