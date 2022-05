Pallanuoto | Champions League 2022 | Brescia e Pro Recco potranno sfidarsi soltanto in finale

(Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo aver centrato il primo posto nella prima fase della2021-di, il(Girone A) e la Pro(Girone B), nonincontrarsi prima dell’ultimo atto nel corso della Final Eight, che si terrà a Belgrado dal 2 al 4 giugno. Per ilnei quarti dila sfida sarà contro i tedeschi della Waspo98 Hannover, che hanno chiuso la prima fase al quarto posto nel Girone B, poi i campioni d’Italia nell’eventuale semiaffronteranno la vincente tra i francesi del CN Marseille ed i serbi padroni di casa del Novi Beograd. I campioni d’Europa della Prosfideranno ai quarti gli spagnoli dello Zodiac Atletic Barceloneta, poi nel penultimo atto ci sarà ...

Sconfitta ininfluente per l'AN Brescia nella quattordicesima ed ultima giornata dei preliminari diLeague 2021/2022 dimaschile. I campioni d'Italia, già certi del primato nel girone, hanno perso a Budapest per 6 - 8 contro il Telekom Ferencvaros, bravo a rimontare. Le Final ...Dopo aver centrato il primo posto nella prima fase della Champions League 2021-2022 di pallanuoto, il Brescia (Girone A) e la Pro Recco (Girone B), non potranno incontrarsi prima dell'ultimo atto nel ...Quello in programma sabato alla "Bruno Bianchi" sarà il quarto confronto stagionale tra la compagine di Sandro Bovo e la Pallanuoto Trieste. Mercoledì i "leoni" hanno affrontato l'ultima trasferta nel ...