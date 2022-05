(Di venerdì 13 maggio 2022) Dopo il primo comunicato lanciato dal club rosanero, che tramite i suoi canali social di riferimento, informava i tifosi che la gara didel secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C in programma al “”...

Advertising

GiovaAlbanese : La #Juventus #Under23 affronterà il #Padova nel prossimo turno dei playoff nazionali di #SerieC: sfida casalinga ma… - GiovaAlbanese : La #Juventus #Under23 giocherà il prossimo turno contro una tra Padova, Reggiana, Catanzaro e Palermo. Le altre tre… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Virtus Entella: cambia l’orario del match di ritorno al Renzo Barbera - Mediagol : Palermo-Virtus Entella: cambia l’orario del match di ritorno al Renzo Barbera - NewSicilia : Il match d'andata si disputerà allo 'Stadio Comunale di Chiavari', quindi in Liguria, giorno 17 maggio alle ore 20,… -

De Rose salterà l'andata dei quarti di finale dei playoff di serie CEntella -in programma martedì a Chiavari alle 20,30. Il ritorno si giocherà asabato prossimo alle 18.SABATO 21 MAGGIO 2022 GARA 2 CATANZARO - MONOPOLI Ore 18.00 GARA 3 PADOVA - JUVENTUS U23 Ore 20.30 GARA 4ENTELLA Ore 20.30 Anche il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C si ...I play-off di Serie C continuano e sempre meno squadre si contendono la lotta per la promozione in cadetteria. Palermo, Juventus ...Il giudice sportivo ha inoltre squalificato per un turno il capitano del Palermo, Francesco De Rose, che era diffidato ed è stato ammonito ieri sera. De Rose salterà l’andata dei quarti di finale dei ...