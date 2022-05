Palermo-Triestina, quanti ex al Barbera: da Bentivegna a Gallo (Di venerdì 13 maggio 2022) Accursio Bentivegna e Antonino Gallo hanno assistito dagli spalti del 'Renzo Barbera' al match di ritorno del primo turno dei playoff di Serie C Leggi su mediagol (Di venerdì 13 maggio 2022) Accursioe Antoninohanno assistito dagli spalti del 'Renzo' al match di ritorno del primo turno dei playoff di Serie C

Advertising

DiMarzio : #SerieC I Gli emissari del #CityGroup a #Palermo per assistere al match contro la #Triestina - SkySport : ULTIM'ORA SERIE C PLAYOFF: PALERMO-TRIESTINA 1-1 I rosanero avanzano al 2° turno #SkySport #SerieC #PalermoTriestina #Palermo #Triestina - GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Triestina, quanti ex al Barbera: da Bentivegna a Gallo - Mediagol : Palermo-Triestina, quanti ex al Barbera: da Bentivegna a Gallo -