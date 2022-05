Palermo-Triestina, le pagelle dei quotidiani: Massolo Superman, Valente non delude (Di venerdì 13 maggio 2022) Mediagol.it vi propone le pagelle dei principali quotidiani sportivi dopo il pareggio tra il Palermo di Baldini e la Triestina di Bucchi Leggi su mediagol (Di venerdì 13 maggio 2022) Mediagol.it vi propone ledei principalisportivi dopo il pareggio tra ildi Baldini e ladi Bucchi

Advertising

DiMarzio : #SerieC I Gli emissari del #CityGroup a #Palermo per assistere al match contro la #Triestina - SkySport : ULTIM'ORA SERIE C PLAYOFF: PALERMO-TRIESTINA 1-1 I rosanero avanzano al 2° turno #SkySport #SerieC #PalermoTriestina #Palermo #Triestina - GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - desti_paradiso : Gare di ritorno: FeralpiSalò-Pescara 2-1 Cesena-Monopoli 0-3 Palermo-Triestina 1-1 Renate-Juventus U23 0-1 Virtus Entella-Foggia 2-1 - CalcioNews20192 : Godiamo tanto e andiamo avanti !!! Palermo vs Triestina 1-1 | Playoff Se... -